Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Invațamant din Senatul Romaniei dezbate inca din aceasta dimineața Legea Educației care, in forma sa actuala, ii discrimineaza pe copiii cu dizabilitați și CES. Potrivit unor articole, unitațile de invațamant au dreptul sa refuze copiii cu CES, pe motiv ca nu au resurse sa-i integreze. Paragraful…

- Unitatea de invațamant se afla chiar in epicentrul seismului, așa ca mișcarile au afectat grav structura de rezistența a cladirii. Copiii care invațau in instituție au fost mutați deja in alta școala. Pereții plini de crapaturi adanci, prin care se vad caramizile, inca mai spun povestea a zeci de generații…

- Școala romaneasca produce analfabeți funcțional pe banda. Doar 11% dintre elevii de gimnaziu din Romania ințeleg ce citesc Școala romaneasca produce analfabeți funcțional pe banda. Doar 11% dintre elevii de gimnaziu din Romania ințeleg ce citesc Copiii din Romania care termina ciclul gimnazial sunt…

- Cat timp se tot schimba legile Educației in Minister și in Parlament, sistemul produce viitori adulți incapabili sa ințeleaga chiar și un contract de munca. Aproape jumatate ar fi in aceasta situație.

- Doar 11% dintre elevii romani ințeleg un text pe care il citesc, sunt capabili sa extraga o informație din el și chiar sa-l evalueze, arata Raportul privind raportul de literație al elevilor din Romania, facut public astazi. Cercetarea realizata de platforma de testare standardizata Brio și Asociația…

- Flavia Boghiu, viceprimar al Brașovului, a anunțat pe Facebook ca municipalitatea a incheiat contracte cu doua ferme zootehnice de bovine și ovine și doua ferme vegetale, cu legume și fructe cultivate in camp și in solarii unde copiii pot merge in vizita. „Tradițiile se pastreaza daca sunt vazute, daca…

- Potrivit unui studiu Eurostat, romanii citesc mai puțin de cinci minute pe zi, iar 35% dintre tineei recunosc ca nu au citit niciodata o carte, informeaza Digi24. Doi oameni de stiinta romani au explicat, printr-un studiu, care sunt beneficiile cititului. Lectura reduce stresul și stimuleaza creierul,…

- Intr-un numar din 1971 al revistei Contemporanul, am gasit un articol despre scoala scris de Mircea Malita. Relevanta este si asezarea in pagina a textului: alaturi de coloanele sale se ivea mandru un desen de Al. Ciucurencu din 1946 cu o macara pe un santier. La inceput nu m-am gandit sa interpretez…