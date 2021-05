Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul farmaceutic elvetian Novartis va ajuta compania concurenta Roche sa produca tocilizumab, un medicament antiinflamator aflat in centrul studiilor clinice pentru evaluarea eficacitatii sale impotriva pneumoniei asociate COVID-19, a anuntat joi Novartis, relateaza AFP, informeaza Agerpres.…

- Noua decese și tot atatea familii care așteapta raspunsuri. Avocatul Etienne Boittin a fost angajat de noua familii care ar dori sa știe daca vaccinul laboratorului suedezo-britanic AstraZeneca a cauzat sau nu decesul celor dragi care erau in perfecta stare de sanatate inainte de a primi o doza a…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat, miercuri, ca Guvernul ia in calcul acordarea unor ajutoare familiilor medicilor decedati de coronavirus, proiectul fiind dezbatut de ministerele implicate. ”Exista in discutie un proiect prin care sa se acorde un sprijin pentru familiile medicilor…

- Premierul Florin Citu afirma ca modificarea formulei de calcul a ratei de incidenta a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 nu are o implicatie reala semnificativa si doreste sa-i linisteasca pe oameni. "Am vazut si in spatiul public si aceasta hotarare a CNSU modifica o formula de calcul. Eu am cerut…

- ​La nici doua luni dupa uriașul scandal SolarWinds, un alt scandal de hacking pare sa afecteze multe zeci de mii companii, fiind vorba de o vulnerabilitate a soft-ului Exchange al Microsoft. Numarul de companii afectate crește de la zi la zi și scandalul capata, din mai multe motive, amploare globala.…

- Sporul salarial sau zilele libere acordate parintilor ai caror copii au fost nevoiti sa faca scoala online nu s-au acordat unitar. O spune ministrul Muncii, care vrea sa introduca reguli noi. Cele mai multe vizeaza familiile monoparentale.

- Guvernul ucrainean a interzis orice omologare de vaccinuri impotriva COVID-19 dezvoltate sau produse in Rusia, potrivit unei decizii publicate miercuri seara, citata joi de France Presse. Ideea dezvoltarii vaccinului Sputnik V in Ucraina, care inca nu are un vaccin, este respinsa de autoritatile pro-occidentale…

- Armata indiana antreneaza caini pentru detectarea personalului contaminat cu coronavirus, a declarat un ofiter superior agentiei Reuters. Cainii ar putea simti un miros specific al transpiratiei si urinei celor bolnavi. Intr-o unitate din New Delhi, caini din rasele cocker spaniel, labrador și Tamil…