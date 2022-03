Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea apelului de 358 milioane euro, promisa pentru luni 21 martie 2022, in cadrul Acțiunii 4.1.1-POC, a fost anulata cu 4 zile inainte, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro. Guvernul a comunicat ca se amana, dar nu și cat se mai amana. Iata o cronologie a acestei masurii de sprijin in care de…

- Ordonanța de urgența pregatita de Guvern pentru crearea Cloud-ului guvernamental, o infrastructura IT care ar informatiza relația dintre cetațeni și stat, cu o finanțare de 375 milioane de euro din PNRR, este o inițiativa nociva, care ar da control absolut și discreționar SRI și STS la datele cetațenilor…

- Vouchere de vacanța in mediul privat: Pot ajunge pana la șase salarii minime, spune Ministrul Turismului Vouchere de vacanța in mediul privat: Pot ajunge pana la șase salarii minime, spune Ministrul Turismului Valoarea voucherelor de vacanta pentru mediul privat poate ajunge pana la sase salarii minime…

- Prefectul Silviu Cosa a facut o postare pe pagina de socializare unde vorbeste despre presiunea pe veniturile romanilor.Prefectul precizeaza ca, o reducere a CAS la 20 va ajuta toti romanii, atat pe cei din mediul privat, cat si pe cei din sectorul bugetar.De asemenea, reducerea TVA cu doua procente,…

- Vouchere de vacanța pentru angajații din mediul privat: Suma ar putea ajunge pana la șase salarii minime Vouchere de vacanța pentru angajații din mediul privat: Suma ar putea ajunge pana la șase salarii minime Constantin Daniel Cadariu, ministrul Turismului, a discutat pentru DCNEWS.ro, referitor la…

- „Chiar in acest moment, OUG despre care s-a spus aseara ca a fost adoptata a plecat spre Monitorul Oficial. Ea nu a fost publicata pana astazi. A fost aprobata aseara in ședința de guvern, cu observațiile de la Ministerul Justiției, sub rezerva integrarii in ordonanta”, a anunțat Anca Alexandrescu,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a informat Comisia Europeana asupra planurilor autoritatilor romane de a adopta masuri suplimentare pe termen scurt pentru a creste intensitatea sprijinului acordat consumatorilor finali, informeaza AGERPRES . „Am informat Comisia Europeana asupra planurilor autoritatilor…

- Dragoș-Cristian Vlad, apropiat al Rovanei Plumb și al lui Sebastian Ghița, a fost numit de guvernul Ciuca la șefia instituției care va gestiona proiectul de 550 milioane euro pentru cloud-ul guvernamental. Premierul Nicolae Ciuca l-a numit, luni, pe Dragoș-Cristian Vlad, in funcția de președinte,…