- Luminița de la capatul tunelului incepe sa se intrevada in contextul munților de gunoaie aflate pe strazile din sectorul 1 al Capitalei. In cursul zilei de astazi, prefectul Capitalei, Alin Stoica a trimis Coitetului Local pentru Situații de urgența acordul privind declararea starii de alerta sanitara.…

- Alin Stoica a explicat cu ce difera situația de acum privind impunerea starii de alerta in Sectorul 1 cu situația din iunie cand a refuzata impunerea starii de alerta. ”In momentul 7 iunie a fost o solicitare de stare de alerta pentru ca nu se ridicau deșeurile menajere, cele produse in gospodarii.…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a explicat ca pana in momentul in care o instanța va decide altceva, starea de alerta va ramane in vigoare in Sectorul 1. Starea de alerta ar putea fi ridicata abia in momentul in care se va gasi o soluție alternativa. ”Atunci instanța va decide, cu siguranța.…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, joi, ca, pana la finalul zilei va anunța daca Sectorul 1 intra in stare de alerta. Alin Stoica a spus ca se face o analiza despre criza gunoaielor din Sectorul 1. Analiza urmeaza sa fie terminata pana la finalul zilei de joi. „S-au schimbat lucrurile, atunci…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca va anunța daca Sectorul 1 intra in stare de alerta , pana la finalul zilei. Alin Stoica a spus ca se face o analiza despre criza gunoaielor din Sectorul...

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, nu iși va da acordul pentru instituirea starii de alerta in Sectorul 1, așa cum a cerut Clotilde Armand: „Autoritațile responsabile nu considera ca amenințarea este...

- Disputa intre compania Romprest si Primaria Sectorului 1 continua. Primaria a publicat facturile achitate catre Romprest Service emise in perioada noiembrie 2020 – mai 2021, in valoare de 23,7 de milioane de lei, informeaza News.ro . „Sunt facturi pe care noi le-am achitat de cand mi-am preluat mandatul…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a intervenit in scandalul gunoaielor de la Sectorul 1, acolo unde edilul Armand a cerut starea de alerta ca soluție, dupa ce Romprest a refuzat sa mai ridice gunoaiele din strada.