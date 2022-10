Primarul Sectorul 1, Clotilde Armand, le promite cetațenilor tichete anticriza in valoare de 1.000 lei, potrivit unui proiect de hotarare de consiliu local. De ajutor vor beneficia toti bucureștenii din zona, care au implinit 18 ani și au domiciliul aici. „Oferim 200 milioane lei locuitorilor Sectorului 1. Este vorba de un sprijin financiar sub forma de tichet anticriza in valoare de 1.000 lei pentru fiecare locuitor. Ajutorul este nominal. Va primi acest tichet anticriza fiecare locuitor care a implinit 18 ani. De acest ajutor nu vor beneficia decat cetatenii care au domiciliul in Sectorul 1”…