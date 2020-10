Stiri pe aceeasi tema

- Clotilde Armand a anuntat ca este oficial primarul Sectorului 1, dupa ce Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti a respins contestatiile PSD. "Biroul Municipiului Bucuresti a respins in urma cu cateva minute (11 la 4 voturi) contestatiile PSD impotriva mea. Astfel, in Sectorul 1 nu se mai anuleaza…

- Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti a respins, duminica, renumararea voturilor in Sectorul 1. Astfel, noul primar este, in mod oficial, candidata USR PLUS, Clotilde Armand, scrie Agerpres.Potrivit hotararii in acest sens, BEM respinge ca neintemeiata contestatia PSD la decizia anterioara a Biroului…

- Senatorul Gabriel Leș (PSD) transmite joi, in scandalul voturilor din Sectorul 1, ca victoria lui Clotilde Armand (PNL-USR-PLUS) devine „o telenovela de prost gust”.„Am vazut imaginile cu dna Clotilde Armand și membrii USR fugind efectiv cu sacii din secția unde erau "pazite" voturile din…

- Co-presedintele USR Dan Barna a declarat, miercuri, ca situatia de la Sectorul 1 a fost lamurita, cifrele din procesele-verbale coincid cu cele din sistemul oficial, iar Clotilde Armand, candidatul sustinut de PNL si Alianta USR-PLUS, este primarul acestui sector.