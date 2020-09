Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis face prima declaratie de presa la o zi dupa alegerile locale 2020, in contextul in care Nicusor Dan, candidatul PNL-USR PLUS la Primaria Capitalei, a obtinut 42.74 % din voturi la alegerile locale de duminica, in timp ce contracandidata sa de la PSD, primarul in functie…

- Situatia la alegerile locale din Bucuresti, la inchiderea urnelor, arata o victorie clara a Aliantei PNL-USRPLUS la Primaria Capitalei, dar si la majoritatea primariilor de sector. Nicusor Dan a castigat Primaria Capitalei. STIRIPESURSE.RO va prezinta datele singurului exit-poll realizat in teren…

- Cu puțin timp inaintea alegerilor locale, Libertatea continua seria previziunilor legate de votul de duminica. Dupa fondatorul IMAS, Alin Teodorescu, politologul Cristian Pirvulescu ofera, la randul sau, o serie de previziuni legate de votul in București, unul unde rezultatele vor fi puternic influențate…

- Gabriela Firea i-a acordat vineri un interviu Danei Budeanu in care a abordat subiectul inregistrarii controversate cu Nicusor Dan. Designerul a precizat ca o cunoaste de doi ani pe Gabriela Firea si ca au avut "disensiuni" pe parcursul campaniei. "Noi ne cunoastem de doar doi ani. Eu te sustin…

- Alegerile locale din 27 septembrie ar putea aduce bani frumoși unor pariori inspirați. Bookmakerii de la Fortuna au introdus pariuri speciale pentru batalia din Capitala, atat pentru Primaria Generala, cat și pentru primariile de sector.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul…

- Gabriela Firea, candidatul PSD pentru Primaria Capitalei, lanseaza acuzatii dure la adresa lui Nicusor Dan, principalul adversar din campanie, despre care sustine ca s-ar face frate cu interlopii.

- Gabriela Firea a fost aleasa prim-vicepreședinte la Congresul PSD, care a avut loc astazi, iar Nicusor Dan nu a pierdut ocazia sa lansese un nou val de acuzații grave la adresa ei. Candidatul sustinut de Alianta USR PLUS si PNL pentru candidatura la Primaria Capitalei a atras atenția ca rivala sa nu…

- Marcel Ciolacu a rabufnit dupa alianța PRO București 2020, fondata de Victor Ponta și Robert Negoița. Liderul PSD susține ca aceasta alianța reprezinta un ajutor direct pentru Nicușor Dan la Primaria Capitalei, insa Gabriela Firea ii va spulbera.