- Premiile Oscar al Academiei Americane de Film vor fi decernate duminica, intr-o ceremonie live care va avea loc la Los Angeles. Documentarul „Colectiv” a fost nominalizat la doua categorii - „Cel mai bun film strain” și „Cel mai bun documentar”. Este primul film romanesc nominalizat la premiile…

- Pelicula ''Ma Rainey's Black Bottom'' a castigat sambata doua trofee BAFTA in cadrul primei seri a celei de-a 74-a editii a premiilor Academiei britanice de film si televiziune (British Academy of Film and Television Arts), cand au fost anuntati invingatorii a opt dintre categorii,…

- Nominalizații la Oscar vor putea fi prezenți, in acest an, la gala de decernare a premiilor, printr-o derogare prin care aceștia devin angajati esentiali. Academia de film americana a anuntat ca nominalizatii la Oscar se vor afla printre persoanele eligibile sa participe la evenimentele asociate galei…

- Cea de-a 93-a gala de decernare a Premiilor Oscar va avea loc pe 25 aprilie la Los Angeles. Gala va fi transmisa in direct in peste 225 de tari din intreaga lume. „Imi doresc ca in acest an televiziunile din Romania sa transmita Gala Premiilor Oscar” a fost prima reacție pe care criticul de film, Irina…

- Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a transmis felicitari echipelor filmelor „colectiv”, regizat de Alexander Nanau, si „Quo vadis, Aida?”, de Jasmila Zbanic, pentru nominalizarile obtinute la editia de anul acesta a premiilor Oscar. Intr-un mesaj publicat pe Facebook luni, Gheorghiu a spus:…

- Filmul documentar „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau, a fost nominalizat luni, 15 martie 2021, la doua categorii (Film internațional și Documentar) printre cele 5 filme de la ambele categorii care vor concura pe 25 aprilie pentru statueta de aur la Gala Oscar. Cu ce șanse este cotat documentarul…

- Premiile BAFTA 2021 au anuntat lista completa a nominalizarilor, marti, 9 martie. „Nomadland” si „Rocks” sunt filmele cu cele mai multe nominalizari, sapte la numar. Pelicula romanesca „Colectiv” este nominalizata la categoria „Cel mai bun documentar”. Ceremonia de inmanare a premiilor va avea loc pe…

- „Parfum de Oscar și de Pulitzer”, scrie presa italiana despre „articolele cotidianului sportiv Gazeta Sporturilor” care au stat la baza filmului care a ajuns pe lista scurta a Oscarurilor. Documentarul „Colectiv” a fost lansat in aceasta seara și in Italia. „Colectiv” este intre primele 15 pelicule…