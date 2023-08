Stiri pe aceeasi tema

- ATENȚIE LA CONDUCTORII ELECTRICI… Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o ambulanța SMURD și echipaje specializate, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa a unei locuințe din municipiul Barlad, pe strada Victor Ion Popa…

- ALARMA… Aproape o ora s-au luptat pompierii vasluieni cu flacarile care s-au extins cu repeziciune intr-un lan de grau, pe raza comunei Rebricea. Incendiul a pornit de la un utiliaj care s-a defectat in timpul recoltarii. Pentru ca exista pericol de propagare pe inca circa 25 hectare grau și aproximativ…

- „O scanteie mecanica provenita de la o combina care treiera grau a provocat un incendiu pe Dealul Coseri din comuna Gorbanesti. Imediat ce a observat flacarile, conducatorul utilajului agricol a oprit si incercat sa le stinga. Nu a reusit si a sunat dupa ajutor la 112„, au transmis reprezentantii ISU…

- Un autobuz a luat foc in mers, clipe de panica fiind traite de cei aflati in mijlocul de transport in comun. Pasagerii din Neamt n-au suferit leziuni, reusind sa iasa la timp din autovehicul. In dimineata zilei de 28 iunie 2023, alarma a sunat la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“…

- Un tanar din Cluj a fost impușcat in picior de polițiști, care il acuzau ca fura lemne. El a fugit de agenți, timp in care totul era filmat. Citește mai mult la: https://www.digi24.ro/video/un-tanar-din-cluj-a-fost-impuscat-in-picior-de-politisti-care-il-acuzau-ca-fura-lemne-el-a-fost-filmat-in-timp-ce-fugea-de-ei-2375683…

- OCUPAȚII ADOLESCENTINE… O biata bunica din suburbia Brodoc a municipiului Vaslui a trait un adevarat coșmar, dupa ce s-a trezit in toiul nopții cu un individ in gospodarie. Victima, de 82 de ani, i-a ținut piept talharului cateva zeci de minute, timp in care individul ar fi incercat sa o deposedeze…

- FINAL… Play-off-ul Ligii 5 Vaslui a ajuns la final, ultima etapa fiind programata astazi, de la ora 18:00. Singura miza a rundei cu numarul 10 este lupta de la distanța pentru locul 4, ultimul care duce la baraj, dintre Viitorul Rebricea și Recolta Berezeni. Inaintea ultimei etape, Viitorul Rebricea…