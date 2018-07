Stiri pe aceeasi tema

- Angajata unei companii din municipiul Orastie si-a injunghiat seful, joi dupa-amiaza, la serviciu, pe fondul unor neintelegeri pe care le-a avut cu acesta in ceea ce priveste indeplinirea sarcinilor de lucru, victima fiind transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale, scrie Agerpres.…

- Tudor Danacu are 85 de ani, povestiri dintr-o perioada pe care o considera glorioasa si marele regret ca s-a ales praful de tot ce reusise sa construiasca, lucruri aproape de neimaginat, alaturi de satenii sai.

- O femeie care ar fi strigat „Allahu Akbar” a atacat doua persoane cu un cutit, duminica, intr-un supermarket in sudul Frantei. Femeia a fost ulterior arestata, scrie Fox News, citand presa locala.

- Un caz halucinant a avut loc în București, unde un copil de 9 ani este suspectat ca și-ar fi înjunghiat bunica în zona gâtului, cu un cuțit.Accidentul socant a fost anuntat la numarulunic de urgenta 112 chiar de catre copilul de 9 ani, care a transmis ca bunica…