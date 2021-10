Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost atacat de un urs. Incidentul a avut loc in afara localitatii Arpasu de Sus, judetul Sibiu. Pompierii, jandarmii si politistii intervin in zona cu mai multe echipaje. ”In urma cu putin timp s-a transmis un mesaj de avertizare si informare a cetatenilor prin sistemul RO-ALERT pe raza…

- Un barbat a fost atacat, duminica, de un urs in afara localitatii Arpasu de Sus, judetul Sibiu. Pompierii, jandarmii si politistii au intervenit in zona cu mai multe echipaje. Autoritațile din Sibiu au transmis și un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT. “In urma cu putin timp s-a transmis un…

- Un barbat a fost ranit, vineri, si a ajuns la spital, dupa ce s-a prabusit cu parapanta pe un deal din localitatea Stefan cel Mare, a informat ISU Neamt, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, la locul evenimentului s-au deplasat un echipaj de pompieri cu o autospeciala complexa pentru…

- Echipe Salvamont din judetele Sibiu si Arges cauta, vineri seara, un turist belgian accidentat in Varful Laita din Muntii Fagaras. Barbatul are un picior fracturat si nu se mai poate deplasa.

- Un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație al MAI din Romania, cu un echipaj SMURD la bord, a efectuat, ieri seara, o intervenție aero - medicala din Galați la Cantemir pentru a prelua un barbat in varsta 57 de ani, care a suportat arsuri de gradul III pe circa 85% din suprafața corpului.

- In aceasta dimineata, la ora 06.35 ISU Brasov a fost anuntat prin SNAUU 112 de producerea unui accident rutier cu patru autoturisme implicate, la iesire din Feldioara, pe DN 13.La fata locului s au deplasat o autospeciala cu apa si spuma si modul de descarcerare si un echipaj SMURD tip B2 de la PL Feldioara,…

- Un grav accident rutier s-a produs, luni dupa-amiaza, pe raza localitații Halceni, comuna Șipote din județul Iași. Din primele informații, in urma accidentului ar fi rezultat doua victime, inconștiente. UPDATE 2: In urma accidentului au rezultat 3 victime, in autoutilitara un barbat care a fost preluat,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Urziceni – judetul Satu Mare au oprit la intrarea in țara un barbat cautat de autoritatile romane, care are de executat o pedeapsa privativa de libertate pentru infractiuni la regimul silvic. In data de 01 august a.c., in Punctul de…