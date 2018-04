Clipe cumplite pentru Karym după ce şi-a înmormântat tatăl! Mesajul emoționant pe care i l-a transmis: “Rar se nasc oameni…“ Cantarețul Karym trece printr-o perioada grea, dupa ce tatal lui a murit. Artistul și-a ingropat ieri tatal și și-a gasit cu greu cuvintele prin care sa exprime durerea pe care o simte. Duminica a fost o zi grea pentru Karym. Tanarul artist și-a condus pe ultimul drum tatal. Karym a postat pe pagina lui de Facebook un mesaj de ramas bun plin de durere. „Ramas bun, tata! Dumnezeu sa te odihneasca in pace! Iți mulțumesc pentru ca rar se nasc oameni cu taria pe care ai avut-o tu!”, a scris artistul pe pagina de socializare. Tatal cantarețului Karym, a murit, joi, 19 aprilie, dupa o lupta crunta cu… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

