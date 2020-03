Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Italia, aproape de o CATASTROFA: Peste 8% din bolnavii de COVID-19 sunt cadre medicale și inca 475 de decese Aproximativ 8,3% dintre persoanele infectate cu coronavirus in Italia sunt cadre medicale, procent dublu fata de cel inregistrat in China, arata un studiu al fundatiei Gimbe realizat…

- Grupul operativ de lucru pentru supravegherea si combaterea posibilelor infectii cu Covid – 19 de la nivelul municipiului Calarasi, intrunit luni, 16 martie, a stabilit cateva masuri imediate, printre care dezinfectia tuturor strazilor si a trotuarelor din oras, dar si implicarea fortelor de ordine…

- "Spitalul de boli infecțioase și tropicale Victor Babeș, administrat de Primaria Capitalei, prin ASSMB, este pregatit sa asigure, daca situația o va impune, inca 340 de paturi pentru pacienții bolnavi de coronavirus, pe langa cele 60 deja alocate, dintre care 30 sunt ocupate cu bolnavi de COVID 19",…

- CFR anunta suspendarea temporara a unor trenuri, mai ales a celor care asigurau deplasarea elevilor catre centrele scolare, si precizeaza ca ia in calcul suspendarea unor trenuri pentru navetisti, avand in vedere reducerea activitatii unor angajatori. Compania anunta si alte masuri in vederea combaterii…

Inspectoratul Teritorial de Munca Timis vine in sprijinul angajatorilor, angajatilor, precum si a persoanelor fizice ca urmare a situatiei create...

- Datorita inmulțirii cazurilor de infecție cu coronavirus, la nivel național și trecerea in stadiul 2 al infecțiilor, fapt care a declanșat implementarea de masuri mult mai drastice, Primaria Municipiului Campia

˝Solicitam de urgența companiilor de transport public din județ, Regiei Autonome Aeroportul internațional ˝Avram Iancu˝, precum și tuturor punctelor de lucru ale administrației locale din județ care...

- „Doua persoane au fost testate pozitiv cu Covid-19 in Qom si una in Arak, aducand numarul total al cazurilor confirmate la cinci”, a transmis purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Kianush Jahanpur, intr-un mesaj publicat pe Twitter. Doi dintre pacienti au decedat.Autoritațile iraniene aplica…