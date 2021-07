Stiri pe aceeasi tema

Un alt incident in trafic in care a fost implicata o motocicleta a avut loc in aceasta seara, pe strada Libertății din Turda.

Reclamațiile curg privind lucrarile prestate de constructori pe strazile din Turda. Șantiere deschise peste tot, o buna parte abandonate.

Județul Cluj se menține sub pragul de 1/1000 de locuitori, cu o incidența de 0,83 per total, majoritatea localitaților fiind in scenariul verde sau galben. In Municipiul Cluj-Napoca sunt 288...

Județul Cluj este in scenariul galben cu o incidența totala de 1.71 la 1000 de locuitori, iar localitațile din județ au cunoscut in ultimele zile o scadere semnificativa a cazurilor active de...

In unitațile administrativ-teritoriale de pe raza județului Cluj, prevazute in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare, unde incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala cu 1,5...

Un accident violent s-a produs pe strada Libertații din Turda, unde un autoturism s-a rasturnat in urma unui impact dur!