- Clinica stomatologica sociala funcționeaza pe strada Louis Blanc, fiind disponibile aici patru cabinete și un centru de radiologie. Proiectul este sustinut de Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria, Clinicile Dentare Dr. Leahu si alte 16 companii. Cei care au nevoie de servicii stomatologice si pot…

- S-a inregistrat un nou record, joi, in privința noilor cazuri de COVID-19 in Romania, in ultimele 24 de ore fiind confirmate 1.112 persoane infectate și 25 de decese, potrivit Grupului de Comunicare Strategica (GCS). Pana joi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 41.275 de cazuri de persoane infectate…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca situația epidemiologica din județ, conform datelor Direcției de Sanatate Publica, se prezinta dupa cum urmeaza: -persoane aflate in carantina: 0; -persoane aflate in izolare (ancheta epidemiologica): 617; -persoane internate in spital: 392 (dintre care 17 la…

- Arestari in dosarul furturilor din avioanele de pe Aeroportul Otopeni Foto: Arhiva. Cele 20 de persoane reținute în dosarul furturilor de produse de lux din avioanele de pe Aeroportul Otopeni au fost arestate preventiv vineri seara pentru 30 de zile, iar fața de 38 a fost dispusa masura controlului…

- Pana astazi, 1.369 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.In intervalul 10.06.2020 (10:00) – 11.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 9 decese (4 barbați și 5 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din județele Bacau, Buzau, Dolj,…

- Legea vizeaza aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Potrivit…