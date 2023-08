”Consiliul Concurentei analizeaza preluarea companiei Isokinetic Sport SRL, care detine clinica de reabilitare medicala si ortopedica Centrokinetic, de catre Agista Investments si Andrei Ioan-Bogdan”, anunta autoritatea de concurenta. Centrokinetic, o clinica specializata in recuperarea afectiunilor motorii, atat ortopedice, cat si neurologice, era controlata, anterior acestei tranzactii, de medicul Andrei Ioan-Bogdan. Agista este un fond de investitii cu capital privat in curs de autorizare la Autoritatea de Supraveghere Financiara. In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr. 21/1996),…