- Un cunoscut fermier bacauan, dar nu numai el, deplange, de cațiva ani buni modul in care se acorda in Romania ajutoarele sociale. „Romania – spunea confraților sai fermierul – este olimpica la ajutoare sociale”, vizavi de realitatea cruda ca asistații sociali sunt mulți și desemnați, in atatea cazuri,…

- Desigur ca este foarte interesant ca un cetațean strain poate sa caștige niște alegeri in țara ta. Daca nu stai sa te gandești prea mult și nu ai dileme istorice, poți chiar sa te bucuri și sa-i consideri pe cei care l-au ales a fi «uber alles» deschiși la minte. Nici nu e nevoie sa […] Articolul Calul…

- Ce am observat inca de la alegerile europene de anul trecut e ca anumiți politicieni au impins gingașia romanului atat de departe incat pentru cetațean nu mai exista “forța majora”. Nu, și am mai insistat pe acest subiect, daca se intampla o avarie, un accident, o revizie la un sistem public, cetațeanul…

- Urmare a apariției cazurilor de coronavirus in randul profesorilor (și chiar a elevilor), prin ultima hotarare (36/1/10/2020) a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența sunt suspendate cursurile in școli și se invața online, dupa cum urmeaza: – Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacau: clasa a XI-a…

- Conducerea filialei județene a Partidului Național Liberal, condusa de deputatul Ionel Palar, candidatul formațiunii politice la funcția de președinte al CJ in scrutinul din 27 septembrie, a organizat o conferința de presa in care a prezentat o serie de concluzii in urma alegerilor locale de duminica.…

- Ediția aniversara a Raliului Moldovei Bacau va sarbatori in acest an 10 ani de existența. Raliul Moldovei Bacau va pastra probele speciale din anii trecuți, care vor insuma aproximativ 110 kilometri. Aceștia vor fi imparititi intre cele doua orașe Bacau și Moinești, cu o proba speciala noua la Darmanesti…

- O noua runda de testari PCR a beneficiarilor dar și a personalului de la Caminul pentru Persoane Varstnice din cadrul Primariei Municipiului Bacau, care a avut loc marți, 22 septembrie, s-a finalizat cu cele mai bune rezultate. Astfel, toți cei testați au ieșit „negativ”, caminul ieșind astfel de sub…

- Dimineața supravegheaza antrenamentele din Parcul Cancicov: alergari, circuite de forța, box cu umbra. Dupa-amiaza, conduce ședințele de pregatire din sala: lovituri la sac, lovituri la palmare, sparring-uri. Relu Auraș este mereu alaturi de lotul național de tineret al Romaniei pe care l-a preluat…