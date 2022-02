Clienții vor intra doar cu programare în magazinul E.ON din Timișoara, de la 1 martie Incepand cu data de 1 martie, accesul clienților in magazinul E.ON din Timișoara se va putea realiza doar in baza unei programari prealabile, realizata prin intermediul serviciului E.ON eBooking. Potrivit reprezentanților companiei, masura are in vedere imbunatațirea confortului clienților prin economisirea timpului acestora, asigurarea unui flux adecvat de clienți pentru o deservire corespunzatoare și evitarea […] Articolul Clienții vor intra doar cu programare in magazinul E.ON din Timișoara, de la 1 martie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

