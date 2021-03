Clienții Tesla pot cumpăra mașinile electrice ale companiei cu bitcoin Clienții Tesla Inc iși pot cumpara acum vehiculele electrice cu bitcoin, a declarat, Elon Musk, șeful companiei, marcand un pas semnificativ inainte pentru utilizarea criptomonedelor in comerț. Opțiunea va fi disponibila in afara Statelor Unite la sfarșitul acestui an, potrivit companiei. Producatorul de mașini electrice a anunțat luna trecuta ca a cumparat bitcoin in valoare de 1,5 miliarde de dolari și ca il va accepta in curand ca o forma de plata pentru mașini, intr-un mare pas catre acceptarea generala care a trimis bitcoin in creștere la un nivel record de aproape 62.000 de dolari. Musk… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

