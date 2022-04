Stiri pe aceeasi tema

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost intr-o scurta vacanța la Paris, insa s-au intors dezamagiți acasa. Invitați la emisiunea „La Maruța”, cei doi au povestit prin ce situații au trecut in orașul iubirii. Recent, Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au intors de la Paris, acolo unde au avut o scurta…

- Romania a coborat un loc in clasamentul FIFA anuntat joi, avand 1446.54 puncte. Naționala Romaniei se afla pe locul 48, in ierarhie. Adversarele tricolorilor in Liga Natiunilor se afla pe urmatoarele locuri: Muntenegru – locul 70 (in urcare de pe 72, cu 1342.79 puncte), Bosnia – Hertegovina – locul…

- Peste 5.000 de persoane care au manifestat impotriva invaziei Ucrainei au fost arestate duminica in aproximativ 60 de orase, in Rusia, iar numarul protestatarilor arestati de la inceputul invaziei a crescut la peste 13.000, potrivit ONG-ului OVD-Info, un ”proiect mediatic independent al drepturilor…

- Se pare ca nu suntem egali in fața infecției Covid-19. Pe langa respectarea masurilor de protecție – masca, distanțarea, igiena – și vaccinarea, grupa sanguina ar putea oferi un grad de protecție. Este concluzia mai multor studii recente. Unul dintre ele , publicat in revista Epidemics – citat de Closer.fr.…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost invitați in emisiunea Acces Direct de la Antena 1 și i-au surprins pe toți cu dezvaluirile facute. Cei doi au anunțat inclusiv cand o sa apara un copil in viața lor.

- O companie a lansat o masca de protecție și promite ca aceasta ar reuși sa țina la distanța toți virușii, chiar și Sars-CoV-2 cu toate variantele sale. Obiectul a fost prezentat deja la CES 2022, Consumer Electronics Show din Las Vegas de catre Airxom, din Franța. „Rezultate spectaculoase impotriva…

- Tarile membre ale Uniunii Europene (UE) au produs, anul trecut, 3,5 milioane perechi de schiuri si placi de snowboard, dintre care aproape jumatate (1,6 milioane) au fost produse in Austria, iar 1,9 milioane de unitati au mers la export in afara spatiului comunitar, in principal in SUA, arata datele…

- Tinerii care traiesc in cartierele marginașe ale Braziliei sunt tot mai atrași de video games și viseaza sa devina jucatori profesioniști in esports (sporturile electronice). Unii chiar au reușit, sunt campioni mondiali și ii antreneaza pe adolescenții din favele, ajutandu-i sa-și implineasca și ei…