- Edward Sanda a cerut-o in casatorie pe Cleopatra Stratan chiar in ziua in care artista a implinit 18 ani și și-a serbat majoratul. Cu aceasta ocazie, cantarețul a dezvaluit și ce relație are cu viitorul socru, Pavel Stratan. Cleopatra Stratan și Edward Sanda se cunosc de mai bine de 6 ani și sunt impreuna…

- A devenit celebra la varsta de doar trei ani datorita piesei Ghița, iar marți, 6 octombrie, Cleopatra Stratan a implinit varsta majoratului. Solista formeaza un cuplu cu artistul Edward Sanda (23 de ani) care a cerut-o in casatorie in noaptea in care a implinit 18 ani. Cererea in casatorie a avut loc…

- In urma cu 15 ani, o micuța domnișoara lua cu asalt topurile muzicale romanești. Era o fetița venita din Republica Moldova și se numea Cleopatra Stratan. Melodia de atunci, ”Ghița”, avea sa devina un hit cantat la toate posturile de radio. Cleopatra Stratan s-a logodit la 18 ani Acum, in 2020, acea…

- Anii au trecut și o data cu ei, Cleopatra Stratan s-a transformat intr-o adevarata domnișoara! Astazi, artista implinește frumoasa varsta de 18 ani și radiaza din cap pana-n picioare! Mai ții minte cum arata fiica lui Pavel Stratan pe vremea cand facea furori cu ”Ghița”?

- Cleopatra Stratan n. 6 octombrie 2002, Chisinau, Republica Moldova este o cantareata de cetatenie moldoveneasca si romana, potrivit wikipedia.org. Este fiica cantaretului Pavel Stratan.Primul ei album se intituleaza "La varsta de trei ani". Aceasta detine 6 recorduri mondiale. A revenit pe scena muzicala…

- Cleopatra Stratan a cucerit inimile tuturor dupa ce a lansat piesa “Ghita”, la varsta de doar 3 ani. Cu totii ne-o amintim pe fetita cu doua codite care tragea dupa ea un troler rosu si canta versurile pe care si astazi le fredonam: “Ghita, te-astept diseara la portita”. Timpul a trecut si din copil…

- Adolescenta de doar 17 ani, care s-a facut remarcata inca de la 3 ani cu refrenul “Ghița, te aștept diseara la portița”, a marturisit recent, intr-un interviu in Moldova, penru emisiunea “Un show de doi galbeni” ca și-a gasit alesul, respectiv pe Edward Sanda, mai mare cu cinci ani ca ea. Cei doi s-au…