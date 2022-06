Claudiu Târziu: „Sunt iniţiatorul unui proiect de lege care îi priveşte pe românii de pretutindeni” Liderul senatorilor AUR, Claudiu Tarziu, a anuntat miercuri ca a initiat un proiect de lege potrivit caruia romanii din Diaspora vor fi reprezentati in Parlament de 37 de senatori si 83 de deputati. „Sunt initiatorul unui proiect de lege care ii priveste pe romanii de pretutindeni. Stim foarte bine ca ei nu sunt reprezentati in Parlament pe masura a ceea ce ar trebui sa fie reprezentarea lor in Parlament. Avem peste 6 milioane de romani in afara granitelor, cetateni stabiliti in strainatate sau aflati la munca in strainatate, aproximativ un milion cu pasaport cu domiciliul in strainatate, restul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

