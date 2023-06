Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat Eugen Nicolicea, care reprezinta Asociatia Fostilor Parlamentari, a anuntat, joi, ca va ataca in instanta proiectul pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor daca va fi adoptat de Parlament, acesta afirmand ca actul normativ este un „copy paste” dupa alt proiect care a…

- Noul ministru al Mediului, Mircea Ferchet, a convocat, vineri, o sedinta pe tema barajul Kahovka din Ucraina, iar specialistii au stabilit ca nu exista pericol pentru populatia din Romania, pentru mediu sau pentru calitatea apei de imbaiere in Marea Neagra. Parametri inregistrati sunt in grafic. "Ministrul…

- Comuna Valea Teilor din județul Tulcea are aproape 1.500 de locuitori. Pe 17 mai, primaria a atribuit direct un contract de peste 5 mii de euro catre o firma care are contracte cu mai mulți interpreți de manele. Firma se va asigura ca Bogdan de la Ploiești va urca pe scena, unde va canta peste 45 de…

- Aproximativ 100.000 de persoane sunt diagnosticate cu cancer in Romania in fiecare an, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, la Institutul Clinic Fundeni. CITESTE SI Klaus Iohannis a promulgat legea care blocheaza o veche metoda de frauda electorala: Cel mult 10 persoane la o adresa…

- Senatul a adoptat luni legea invatamantului preuniversitar si legea invatatamantului superior, in calitate de for decizional. Proiectele de legi ale Educației au fost trecute pe lista de vot final la Senat, camera decizionala, chiar in prima zi de greva generala in Invațamant. Legea invatamantului…

- Spațiile de vacanța de pe Insula Matița din Delta Dunarii au fost vandute, anunța www.sothebysrealty.ro. Noul proprietar este un bucureștean.Insula Matita face parte, din punct de vedere administrativ-teritorial, din comuna Chilia Veche, judetul Tulcea, fiind zona integranta a Rezervatiei Biosferei…

- Taierea salariilor bugetarilor cu 25% și marirea cotei TVA de catre regimul Basescu au fost masuri foarte contestate insa erau cam singurele care atenuau deficitele uriașe. Azi, se vorbește despre atacarea anumitor privilegii fiscale insa in afara de legi ce pica la Curtea Constituționala și vorbe aruncate…

- Presedintele Partidului Forta Dreptei, deputatul Ludovic Orban, considera ca amendamentul adoptat, miercuri, de Senat prin care pragul pentru abuzul in serviciu, care se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani, se stabileste la 250.000 de lei reprezinta "o tradare" a celor care au protestat impotriva…