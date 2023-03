Stiri pe aceeasi tema

- Romanii platesc mai mult pentru medicamente din cauza politicilor defectuoase ale Guvernului – aceasta este tema conferinței pe care o organizeaza Asociația Producatorilor de Medicamente... The post Multe medicamente generice dispar și se scumpesc, atenționeaza A.P.M.G. Romania appeared first on Special…

- Cand doua ministere, cel de Finanțe și cel al Muncii, nu sunt in stare sa ne spuna care este caștigul bugetar daca se reduc pensiiile speciale, ma pot gandi doar la doua explicații. Niciuna nu o va dea vreun motiv de speranța. In calitatea mea de cap al familiei, responsabilitate pe care mi-am asumat-o…

- Desființarea pensiilor speciale este cel mai bun subiect de ping-pong la ora actuala și probabil va fi cel puțin pana la alegerile din 2024. Pensiile speciale nu au aparut de curand, ci sunt de mai bine de doua decenii, astfel ca deși au existat numeroase tentative de desființare, pensiile speciale…

- Ultimele date publicate marti de INS confirma ca preturile alimentelor au explodat, iar romani sunt printre cei mai saraci din Europa, arata USR, intr-un comunicat de presa. Ministrul PSD al Finantelor, Adrian Caciu, a scapat economia din mana si Romania este in randul tarilor cu cea mai mare inflatie…

- In diaspora traiesc in jur de 5,7 milioane de romani, conform datelor autoritaților. Din 2007, de cand suntem membri in UE, ei au trimis in țara 67,8 miliarde de euro, mai mulți bani decat soldul fluxurilor financiare dintre Romania și UE, din 2007 și pana azi, adica de 54,5 miliarde de euro. Totalul…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat miercuri ca incepand cu luna martie o sa fie o scadere mai vizibila a inflatiei, o reducere graduala, mentionand ca Guvernul si-a propus ca pana la finalul anului 2023 inflatia sa aiba o singura cifra. „Inflatia creste mai repede decat scade si e bine sa…

- ”Cred ca ne trebuie o schimbare de strategie, in sensul in care trebuie sa fim mai ofensivi in a prezenta argumentele privind aderarea Romaniei la Spatiul Schengen. Trebuie in acelasi timp sa ne coordonam mai bine cu partea bulgara, sa ne coordonam mai bine cu Executivul european si sa subliniem de…

- Ministrul Finantelor Adrian Caciu a afirmat ca Romania are cea mai stabila economie din regiune, iar acest an se incheie cu o crestere care va depasi 5- si anul 2023 va fi unul al reformelor, investitiilor si sprijinirii categoriilor vulnerabile. „Dragi romani, In cel mai complicat an din perspectiva…