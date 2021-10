Banatul, promovat internațional

Joi, de la ora 17, județul Timiș alături de Caraș Severin, se vor promova, în premieră, în cadrul RePatriot Turism Talks, o inițiativă de promovare a României ca destinație turistică pe piața internațională cu ajutorul românilor din întreaga lume.