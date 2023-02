Stiri pe aceeasi tema

- Prima de casare pentru Programul ‘Rabla clasic’ va creste cu 15% in 2023, a informat, miercuri, ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a precizat ca si bugetul alocat programului destinat achizitiei de masini electrice va fi majorat pentru acest an. La inceputul sedintei de miercuri a Guvernului, premierul…

- „Tot astazi, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Largire la patru benzi DN 1A si masuri de siguranta rutiera pentru sectorul cuprins intre Centura Bucuresti si intersectia cu soseaua Chitila-Mogosoaia, din judetul Ilfov. Este o investitie de peste 110 milioane…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune ca isi doreste „foarte mult” ca fostul premier Mihai Tudose, actual europarlamentar, sa intre in guvern in luna mai, atunci cand va avea loc „rotativa” la guvernare și vor fi inlocuiți premierul și o parte dintre miniștri, potrivit Hotnews. Intrebat, luni seara, la…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat miercuri, 11 ianuarie, ca situația este mai buna comparativ cu iarna trecuta și a susținut ca doar un mic procent dintre locuitorii Bucureștiului au probleme cu caldura și apa calda, potrivit Digi24. El a raspuns intr-o conferința de presa jurnaliștilor care…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a afirmat miercuri, 14 decembrie, ca Executivul condus de Nicolae Ciuca nu are in plan nicio abordare care sa vizeze un boicot sau un alt tip de actiune in urma votului exprimat de Austria in cadrul Consiliului JAI. „Ceea ce pot sa va asigur este ca…

- Guvernul si partenerii sociali au cazut de acord in privinta majorarii salariului minim brut garantat in plata la 3.000 de lei - din care 200 de lei scutiti de impozit si contributii de asigurari, in urma discutiilor purtate la Palatul Victoria, la reuniunea Consiliului National Tripartit pentru Dialog…

- Raportul privind Romania din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare prezentat marti de Comisia Europeana constata, in premiera, indeplinirea recomandarilor si a obiectivelor, asa cum era prevazut in Decizia de infiintare a MCV, adoptata la momentul aderarii la UE, si incurajeaza Guvernul sa…

- Dupa 6 luni de cand Cristian Popescu Piedone a fost condamnat in dosarul „Colectiv” și la aproape trei luni dupa ce funcția de primar al Sectorului 5 a devenit oficial vacanta, Executivul spune, intr-un raspuns pentru Libertatea, ca inca nu a luat nicio decizie privind emiterea unei Hotarari care sa…