Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea prețului petrolului transmite un semnal de ingrijorare, intr-un context in care se discuta despre creșterea sau menținerea dobanzilor de referința in SUA, in zona euro și in alte economii majore ale lumii, potrivit unei analize publicate de XTB Romania, broker de investiții pe piețe internaționale.…

- Prețul petrolului pune bancile centrale in dificultate, cu efect pe dobanzi, considera Claudiu Cazacu, analist al XTB Romania, precizand ca aceasta ar complica semnificativ tabloul macroeconomic.

- In timp ce analiștii inca dezbat ridicarea sau menținerea dobanzii de referința in SUA, zona euro și alte economii majore ale lumii, creșterea prețului petrolului transmite un semnal de ingrijorare. Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB Romania, daca acesta ramane la valori ridicate,…

- Viteza de creștere a salariilor in industrie, construcții, turism a depașit-o pe cea a salariilor pentru slujbe de birou in ultimii doi ani in SUA. Pentru camașile albastre veniturile au crescut cu 14,7% intre 2020 și 2022, fața de 7,5% pentru gulerele albe. Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de…

- Produsul intern brut al Romaniei se menține pe o creștere ușoara, insa evoluția industriei și a construcțiilor, la pachet cu deficitul bugetar și cel comercial, ofera motive de ingrijorare. Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB Romania, o analiza mai atenta a datelor economice…

- Bursa americana a produs marți, prima zi a lunii august, scaderi de 0,3% pentru S&P500 și Nasdaq, cu o contracție de 2,4% pentru Tesla și de 0,4% pentru Apple. Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB Romania, o investigație a autoritaților americane ar putea duce la rechemarea in…

- Pana vineri, aproximativ 18% din companiile parte a indicelui bursier S&P500 au anunțat rezultatele financiarepentru al doilea trimestru din 2023.Dintre acestea, 75% au depașit așteptarile in privința profitului, iar 61% in privința veniturilor. Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie…

- In 2022, energia eoliana și solara a depașit orice alt tip de energie in UE, ajungand la o cota de piața de 22,3%, depașind procentele inregistrate de energia nucleara (21,9%), gazul natural (19,9%) și energia hidro (10,1%). Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB Romania, in mixul…