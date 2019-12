Stiri pe aceeasi tema

De 1 decembrie, Primaria municipiului Targoviste da startul sarbatorilor de iarna. Primarul Cristian Stan, va aprinde iluminatul festiv iar Targovistea, vechea Cetate de Scaun va fi imbracata in haine de sarbatoare. La ora 18:00, primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan, va aprinde bradul…

"Am votat cu inima. Am votat pentru un Președinte care unește, care are credința in Dumnezeu, care este patriot și

Apreciez oamenii muncitori și cinstiți! De aceea, pe 24 noiembrie votez cu inima, iar inima cere gesturi concrete! In viața

Au ramas doar cateva zile pana vom alege un nou președinte. Este o alegere a carei miza se pierde de

Multe evenimente pentru Clubul Sportiv Municipal Targoviște in aceasta saptamana, care vine dupa o infrangere cu Sepsi, campioana Romaniei la

Viitoarea zona de agrement din centrul Sucevei – Parcul Șipote, ar putea cuprinde o roata panoramica, de unde sa poata fi admirata panorama orașului, dar și un funicular, care sa faciliteze accesul localnicilor și turiștilor catre platoul Cetații de Scaun și atracțiile turistice de ...

Prima mentiune documentara a "cetatii Bucuresti" ca resedinta domneasca apare intr-un hrisov emis la 20 septembrie 1459 de Vlad Tepes, domn al Tarii Romanesti (1448, 1456-1462, 1476-1477). *** Pe teritoriul de azi al orasului Bucuresti si in imprejurimile acestuia viata s-a…

In vremuri vechi aceasta biserica se numea „Sf. Vineri cea domneasca", pentru a putea fi deosebita de o alta biserica,