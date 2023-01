Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unui interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, Nadir a vorbit despre pierderea mamei sale, un moment pe care nu il poate uita vreodata. Artistul a fost nevoit sa traiasca cu absența mamei, iar sarbatorile erau speciale in familia sa, dupa cum povestește chiar Nadir.

- Pierderea unui copil este devastatoare. Nu exista o experiența mai dureroasa pentru un om decat aceea de a-și conduce la groapa propriul fiu. Unii vorbesc despre asta, in timp ce alții tac și se cufunda intr-o singuratate apasatoare. Pentru ei sunt aceste cuvinte, caci, mai ales in prag de sarbatoare,…

- Ellie White a trecut printr-o tragedie, dupa ce cațelușa ei a decedat. Insa, cantareața a vrut sa iși exprime regretul și iubirea pentru animalul sau de companie, astfel ca a facut un gest de-a dreptul impresionant. Ellie White a vorbit despre motivul pentru care a recurs la acest gest, la Antena Stars.

- Qatarul se afla in centrul acuzațiilor din cel mai mare scandal de corupție care a lovit Bruxellesului in ultimii ani. Dar, in calitate de exportator important de gaze naturale lichefiate (GNL), statul din Golf este, de asemenea, vital pentru planurile UE de a depași criza energetica.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Bianca Brad a marturisit cum a reușit sa treaca peste greutațile vieții. Indragita actrița a ieșit invingatoare dintr-o lupta cu o boala grava. Ce a declarat despre moarte fetiței sale.

- Tragedie de proporții in comuna Vintila Voda din județul Buzau . Doi copii au ars de vii in locuința cuprinsa de flacari. Din primele date de la fața locului, se arata ca un baiețel in varsta de un an și o fetița de doi ani și șase luni au decedat dupa ce locuința a fost cuprinsa de flacari. Se pare…

- Vlad Gherman s-a alaturat persoanelor care au fost afectate de bug-ul aparut in cazul platformei Instagram. Actorul a facut apel la urmaritorii lui și la alți influenceri din online pentru a afla ce se intampla, fiind ingrijorat dupa ce a observat ca a pierdut mii de urmaritori in doar cateva minute.

- Tragedie fara margini pentru o familie din județul Vrancea. Un copil de doar un an a murit dupa ce s-ar fi strangulat cu un cablu de la incarcatorul telefonului. Bunicul sau a fost cel care l-a gasit inconstient. Medicii s-au chinuit mai bine de o ora si jumatate sa-l tina in viata, insa misiunea de…