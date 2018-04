Stiri pe aceeasi tema

- A cochetat cu modellingul inca din liceu, dar primul contract serios pe care buzoianca Valentina Cristea l-a avut a fost abia cand a ajuns la facultate, in Bucuresti, moment in care a devenit imaginea unui atelier de creatii vestimentare. Dupa o experienta traita, anul trecut, in America, in cadrul…

- A cochetat cu modellingul inca din liceu, dar primul contract serios pe care buzoianca Valentina Cristea l-a avut a fost abia cand a ajuns la facultate, in Bucuresti, moment in care a devenit imaginea unui atelier de creatii vestimentare. Dupa o experienta traita, anul trecut, in America, in cadrul…

- A cochetat cu modellingul inca din liceu, dar primul contract serios pe care buzoianca Valentina Cristea l-a avut a fost abia cand a ajuns la facultate, in Bucuresti, moment in care a devenit imaginea unui atelier de creatii vestimentare. Dupa o experienta traita, anul trecut, in America, in cadrul…

- Datele statistice analizate periodic de Inspectia Muncii au evidentiat faptul ca, datorita conditiilor sociale in care traiesc tinerii romani, acestia sunt doritori sa se angajeze imediat dupa implinirea varstei de 16 ani si chiar ...

- Primarul Focșaniului, Cristi Misaila, a premiat-o, ieri, pe focșaneanca Tincuța Cristea, cu ocazia implinirii varstei de 100 de ani. Nascuta in 1918, focșaneanca locuiește pe strada 1 Decembrie 1918, și a fost martor al schimbarilor care au format Romania Mare. „Cu multa emoție și…

- Gradina Zoologica din Cincinnati, un oras din statul american Ohio, a sarbatorit cu mare pompa, miercuri, implinirea unui an de la venirea pe lume a hipopotamului Fiona, o veritabila vedeta pe retelele de socializare, a carei nastere prematura din 2017 a emotionat milioane de internauti din Statele…

- La implinirea venerabilei varste de 92 de ani, o pensionara din Statele Unite si-a pus o dorinta indrazneata: sa faca sky-diving. Inspirata de fostul presedinte american George W. Bush, si-a anuntat rudele ca vrea sa sara din avion.

- Din 7 ianuarie 2018 au intrat in vigoare dispozitii noi sau modificate la Legea nr. 152/1998 privind inființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. Astfel, medicii rezidenți și medicii specialiști, precum și cadrele didactice calificate pot depune cereri pentru repartizarea locuințelor construite…