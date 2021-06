Clasament WTA: Halep rămâne pe locul trei / Cîrstea urcă în clasament / Bara, cea mai bună clasare din carieră Site-ul WTA a actualizat clasamentul jucatoarelor de tenis dupa al doilea turneu de Grand Slam al anului, cel de la Roland Garros. Top 10 WTA nu a suferit nici o modificare. Simona Halep se menține pe locul al treilea in WTA. Romanca a lipsit de la Roland Garros din cauza unei accidentari. Sorana Cirstea cunoaște un asalt spectaculos și intra in Top 50. Jucatoarea de tenis s-a oprit in optimile de finala ale Grand Slam-ului parizian și a urcat noua locuri, pana pe poziția 45. In același timp, Irina Bara a atins cea mai inalta poziție din cariera, locul 114 WTA. Finalistele surpriza, Barbora Krejcikova… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea și Ana Bogdan au avut parte de salturi importante in clasamentul WTA dupa ce au bifat un parcurs foarte bun la Roland Garros. De asemenea, ajutata de jocul rezultatelor, Simona Halep iși pastreaza locul 3 mondial și dupa incheierea Grand Slam-ului parizian. Urcarile din ierarhia mondiala…

- O alta favorita de la Roland Garros a fost eliminata. Este vorba despre jucatoarea Karolina Pliskova care a fost invinsa de Sloane Stephens. Sportiva din Cehia a cedat in doua seturi. Scorul a fost 7-5, 6-1, dupa un meci care a durat o ora și 31 de minute. Din top 10 favorite, in acest moment se mai…

- ​Tabloul feminin de simplu de la Roland Garros și-a mai pierdut o favorita, Karolina Pliskova fiind eliminata de Sloane Stephens, ocupanta locului 59 în ierarhia mondiala.Cap de serie numarul noua la Paris, sportiva din Cehia a cedat în doua seturi, scor 7-5, 6-1, dupa un meci care a…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a urcat sapte pozitii in clasamentul WTA, pana pe locul 54. Simona Halep se mentine in continuare pe locul 3 WTA, cu 6.520 de puncte, dupa australianca Ashleigh Barty, care ocupa primul loc in clasament, și dupa japoneza Naomi Osaka, locul 2 WTA. Finalista la Strasbourg,…

- ​Simona Halep a fost în pericol sa paraseasca podiumul clasamentului WTA dupa abandonul de la Roma (din cauza unei accidentari), însa rezultatele adversarelor i-au fost pâna la urma favorabile. Alexandra Dulgheru a înregistrat un salt important în ierarhie, iar în…

- Simona Halep, cea mai buna tenismena din Romania, se menține pe locul 4 WTA chiar daca a fost eliminata in optimi la turneul de la Madrid. Bielorusa Arya Sabalenka (23 de ani) a caștigat turneul WTA de la Madrid și ar putea sa ii ia locul romanei. Halep are 6.520 de puncte, insa distanța fața de liderul…

- ​Ashleigh Barty și-a consolidat poziția de lidera mondiala dupa ce a câștigat turneul de la Miami. Simona Halep se menține pe locul 3, dar distanța fața de prima poziție este una tot mai mare. Cel mai important salt din TOP 10 l-a avut Bianca Andreescu. În acest moment, între Ashleigh…

- Romania are din nou cinci reprezentante in TOP 100 WTA, dupa ultima actualizare a clasamentului din 15 martie. Pe langa Simona Halep, Patricia Țig, Sorana Cirstea și Irina Begu, Ana Bogdan a revenit și ea in TOP 100. Topul mondial este condus de catre Ashleigh Barty, detașat, urmata de japoneza Naomi…