Stiri pe aceeasi tema

- Au explodat cererile de asigurari pentru locuințe dupa cutremurul din Turcia. In ultimele doua zile, mii de romani au facut solicitari pentru politele obligatorii si facultative. Datele arata ca patru din cinci familii nu au in acest moment o plasa de siguranta daca locuinta este avariata sau distrusa…

- Cutremurele produse in Turcia au afectat puternic și țara vecina, Siria. Cu peste 2000 de morți, cu zeci de cladiri distruse și o țara afectata profund de razboi, Siria este intr-o situație chiar mai grea decat Turcia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un cercetator olandez a prezis producerea cutremurului devastator din Turcia și Siria cu doar 3 zile inainte de producerea sa. Dovada este scrisa pe Twitter, unde Frank Hoogerbeets a scris despre seism inainte ca acesta sa aiba loc. Un olandez a prezis cutremurul din Turcia cu trei zile inainte sa se…

- Seismul violent care a lovit luni sudul Turciei si Siria vecina a fost unul devastator din cauza mai multor factori: momentul producerii, locatia sa, o falie relativ calma timp de doua secole si cladiri prost construite, relateaza AFP.

- Cel puțin 1.800 de persoane au murit in Turcia și in Siria, dupa unul dintre cele mai puternice cutremure care au lovit regiunea in ultimii peste 100 de ani, cu o magnitudine de 7,8 grade pe scara Richter, transmite agenția Associated Press. Ora 15:49 Grecia trimite in Turcia o echipa de intervenție…

- Alexandru Maxim (32 de ani), fotbalist la Gaziantep, se afla in Germania, astfel ca nu a fost afectat direct de cutremurul devastator din aceasta dimineața, care a dus la decesul a peste 1.000 de persoane din Turcia și Siria. Un cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc in sudul Turciei, provincia…

- Adriana Orhan spune ca primul instinct a fost sa-l trezeasca pe soț și sa se adaposteasca sub tocul ușii. Cutremurul din Turcia a provocat moartea a peste 500 de persoane in aceasta țara și in Siria și mii de raniți. „Sa știți ca ne-a zdruncinat bine de tot cutremurul, dar suntem bine. Dumnezeu sa…

- Cutremurul devastator cu magnitudinea de 7,8 a facut prapad in provincia Gaziantep din sudul Turciei. Seismul a fost atat de puternic incat s-a resimțit și la 90 de kilometri in Siria unde a produs sute de victime și acolo. Un bloc de 10 etaje s-a prabușit in miezul nopții. Mii de oameni au fost treziți…