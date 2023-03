Clanul mafiot din Chiajna mână în mână cu judecătoarea Lia Savonea Un personaj foarte influent din justiție are legaturi cu unul dintre cele mai temute clanuri interlope din vestul Bucureștiului și anume din comuna Chiajna. Banii din imobiliare au legaturi directe cu clanurile interlope și catre varful justiției din Romania. Judecatoarea Lia Savonea , șefa Curții de Apel București a recunoscut ca nu a declarat vanzarea unui teren, in valoare de 30 de mii de euro, dupa ce Agenția Naționala de Integritate i-a verificat averea timp de trei ani și n-a descoperit nicio neregula, conform riseproject.ro . Este interesant faptul ca un judecator de calibrul Liei Savonea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

