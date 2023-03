Clanul Ghiocel s-a pus cu FBI-ul. Au terorizat populația de lângă San Diego/ Percheziții în California și Râmnicu Vâlcea (Video) Ies la iveala o serie de amanunte despre operațiunea de amploare demarata in SUA, coordonata de FBI și IRS, care a ajuns pe malurile Oltului, in Romania și ale carei ecouri nu se vor stinge prea curand - DETALII DESPRE OPERAȚIUNEA DIN CALIFORNIA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Barbatul de 33 de ani a fost arestat in San Diego pentru o frauda de 5 milioane de dolari și a avut peste 200 de complici in California și Romania. Constantin „Bibi" Sandu a fost prins de agenți la Imperial Beach, un punct de trecere a frontierei spre Mexic.

