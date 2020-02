Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a stabilit primul termen de judecata in dosarul in care Emilian Schwartzenberg, cu dubla cetatenie, domiciliat in Israel, este acuzat de complicitate la dare de mita. Cauza se va afla in atentia magistratilor pe data de 30 ianuarie. Oricare va fi decizia instantei, aceasta va putea…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj - Biroul teritorial Baia Mare au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a fostului primar al municipiului Sighetu Marmatiei. Trimiterea in judecata a avut loc in luna decembrie, in aceeasi luna in care…

- In ultimile zile ale anului trecut, magistrații clujeani de la Curtea de Apel Cluj au menținut decizia de trimitere in judecata a medicului ortoped clujean Florin Racașan pentru luare de mita. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Patru adulți și o fetița de 11 ani din comuna ieșeana Trifești au ajuns, duminica, la Spitalul de Boli Infecțioase cu toxiinfecție alimentara, dupa ce au mancat dintr-o conserva de pește.Cinci membri ai unei familii din satul Hermeziu, comuna Trifești, județul Iași, au avut nevoie de ingrijiri…

- Un incident socant a fost locul zilele trecute la Gradinita cu Program Prelungit nr. 24 din Iasi, o educatoare in varsta de 29 de ani incercand sa se sinucida chiar in mijlocul copiilor. Femeia si-a infipt o foarfeca in brat, incercand sa-si taie venele.

- Doi hoți care au furat peste 90.000 de lei de la USAMV Cluj-Napoca au fost reținuți pentru 24 de ore, pentru furt calificat, in urma unor percheziții facute in Timișoara și Iași, au anunțat polițiștii din Cluj Napoca. „La data de 5 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au…