Clanul Carlomosti din Roma în închisoare și în arest la domiciliu Trafic și posesie de droguri, tentativa de omor, vatamare, tortura, rapire, extorcare, incendiere, deținere și comerț ilegal cu arme de foc, acestea sunt acuzele aduse mai multor persoane de catre Direcția Raionala Antimafia a Parchetului din Roma. Acestea, paisprezece la numar, au și fost, in aceasta dimineața, arestate de carabinieri. Șase dintre ele au ajuns in inchisoare, iar opt in arest la domiciliu. Astazi a fost, sa zicem așa, o probabila finalitate a cazului. Dar cercetarile au inceput inca din 2017, cand Daniele Carlomosti, despre care se crede ca este șeful grupului infracțional, a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

