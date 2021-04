Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a lansat in dezbatere publica, luni, proiectul de hotarare pentru aprobarea Programul Municipal de Restaurare are in vedere inventarierea, consolidarea, restaurarea, conservarea si punerea in valoare a imobilelor monumente istorice sau a imobilelor aflate in ansambluri de arhitectura…

- In ultimii 30 de ani in toata țara au fost consolidate din fonduri publice doar 26 de cladiri cu risc seismic din toata țara, drept care Ministerul Culturii relanseaza programul pentru consolidarea acestor cladiri. La aceasta ora 91 de obiective sunt incluse in Programul National de Restaurare, a anunțat…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, afirma, la 44 de ani de la cutremurul din 1977, ca multe dintre cladirile de patrimoniu au nevoie de o interventie prompta, amintind ca la nivelul institutiei pe care o conduce este derulat Programul National de Restaurare (PNR), in care sunt incluse 91 de obiective,…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, afirma, la 44 de ani de la cutremurul din 1977, ca multe dintre cladirile de patrimoniu au nevoie de o interventie prompta, amintind ca la nivelul institutiei pe care o conduce este derulat Programul National de Restaurare (PNR), in care sunt incluse 91 de obiective.…

- Stradaniile primarului Dominic Fritz, de a limita accesul migranților in Timișoara, la pachet cu nesiguranța pe care aceștia o aduc domnind in cladiri abandonate și fara posibilitați de subzistența, nu au primit ecoul (probabil) așteptat, de la ministrul de Interne, Lucian Bode. Deplasarea de marți…

- Senatoarea Gabriela Firea, presedinte PSD Bucuresti , il critica pe ministrul Sanatatii, dupa ce acesta a afirmat, intr-un dialog cu primarul Clotilde Armand, ca spitalele scoase din administrarea Consiliului Local Senator 1 vor fi "in administrarea lor proprie". Fostul primar general al Capitalei afirma…

- Controale ale comisarilor Garzii de Mediu și polițiștilor locali din București. Echipe mixte s-au organizat in fiecare sector pentru a depista unitațile care polueaza. Primaria Capitalei le-a pus la dispoziție stații mobile de masurare a calitații aerului.

- In trei spitale din București și parțial in Circul Metropolitan vor fi 30 de centre de vaccinare, a anunțat, joi, primarul Capitalei, Nicușor Dan. De asemenea, edilul a anunțat ca a inchis spitalul modular de la Pipera. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, intr-o conferința de presa,…