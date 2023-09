CPI Property Group, unul dintre cei mai mari proprietari de real estate din Europa, anunța semnarea unui contract de inchiriere pe o perioada de 10 ani, pentru o suprafața de 3.070 de metri patrați in cladirea de birouri myhive Victoria Park, cu The Home, brandul de design interior considerat un reper in materie de design scandinav. In spațiul inchiriat, The Home va investi 1.5 milioane Eur pentru a lansa unul dintre cele mai mari showroom-uri de mobila din Romania, in cursul anului 2024. Astfel, in urma procesului de renovare si modernizare ce a fost finalizat in 2022, cladirea myhive Victoria…