Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat marti ca documentul care analizeaza posibilitatea si oportunitatea mutarii ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim este transmis secretarilor de stat pentru a fi semnat si apoi va fi prezentat Presedintiei, sefilor Camerelor…

- O noua editie a Festivalului ARTmania va avea loc vineri si sambata in Piata Mare, din centrul istoric al orasului, potrivit unui anunt publicat miercuri de Primaria Municipiului Sibiu. In prima zi de eveniment, pe scena vor urca trupe internationale de rock progresiv, neofolk si post-rock…

- Guvernul polonez a anuntat miercuri ca vrea sa modifice un proiect de lege care prevede pedeapsa cu inchisoarea pentru persoanele care ar sugera ca statul a fost complice la Holocaust, dand astfel inapoi in legatura cu aceasta legislatie care a fost criticata dur de Israel si SUA, relateaza Reuters,…

- Printul William al Marii Britanii a inceput marti o vizita oficiala in Israel si teritoriile palestiniene, prima etapa fiind depunerea unei coroane de flori la memorialul Yad Vashem, unde se afla inscrise numele victimelor Holocaustului, transmite Reuters. Purtand de cap o traditionala…

- Armata Romaniei, care se modernizeaza rapid este "cel mai bun ambasador al tarii" in acest moment si va fi, fara niciun dubiu, "printre cele mai performante armate ale lumii', a spus ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor intr-un interviu pentru Monitorul Apararii si Securitatii si MEDIAFAX.…

- Prezenta ministrului de Externe la Palatul Cotroceni urmare a convocarii venite din partea sefului statului este o decizie pe care o va lua premierul, a declarat liderul PSD Liviu Dragnea. "In ceea ce priveste convocarea la ordin a ministrului de Externe, este o decizie pe care o va lua…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ca o decizie de mutare a Ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim ar putea afecta candidatura Romaniei in 2019 pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al…

- Semifinala 1 Eurovision 2018. Ce tari s-au calificat in Marea Finala de sambata! A inceput febra Eurovision. Editia 2018 a inceput aseara cu prima semifinala, printr-un show grandios organizat in Lisabona. Au intrat in concurs 19 tari, dintre care doar 10 s-au calificat in Marea Finala de sambata seara.…