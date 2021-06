Stiri pe aceeasi tema

- „Nu putem sa negam ceea ce scrie in raport, aceasta guvernare face progrese in a elimina tot ce a fost introdus greșit. Asta nu poate nega nimeni. Cei de la Comisia Europeana susțin ridicarea MCV cat mai repede. Am facut un proiect pentru desființarea SIIJ. In coaliție sunt discuții, voi merge in coaliție…

- Magistrații Curții Constituționale a Romaniei au stabilit, marți, ca Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție este constituționala. Dezbaterea in ședința publica din fața Curții Constituționale cu privire la excepția de neconstituționalitate a avut loc in 20 mai, iar decizia…

- Comisia Europeana se pregateste sa demareze, miercuri, o procedura de infringement împotriva Germaniei, dupa o decizie a Curtii Constitutionale a Germaniei din 2020 care a pus în discutie prioritatea dreptului european asupra dreptului national, au declarat marti pentru AFP mai multe surse…

- Prima dosar penal care se reintoarce la parchet in baza deciziei Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pe tema desfiintarii Sectiei Speciale (SIIJ) vine de la Curtea de Apel Pitesti. Instanta si-a intemeiat hotararea in baza deciziei CJUE, a constatat ca SIIJ „nu prezinta garantii” pentru independenta…

- Asigurarea RCA, OBLIGATORIE și pentru mașinile nefolosite: Decizie a Curții de Justiție a UE Atata timp cat o mașina nefuncționala nu a fost retrasa din circulație, proprietarul acesteia trebuie sa dețina o asigurare obligatorie de raspundere civila auto (RCA) pentru ea, a decis Curtea de Justiție a…

- Nu vei fi despagubit, daca zborul este deviat si aterizeaza pe alt aeroport decat era programat initial. Condiția este sa ajungi pana la urma in regiunea unde ai treaba. Asa a decis ieri Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Totul a pornit de la un pasager Austrian Airlines, care s-a adresat instantei…

- Companiile aeriene nu sunt obligate sa acorde compensatii pasagerilor daca zborul este deviat si aterizeaza pe un alt aeroport decat era programat initial, a decis joi Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a respins joi reclamatia unei asociatii de familii din UE care contesta politica europeana privind clima, pe motiv de lipsa a calitatii procesuale a reclamantilor, transmite dpa. Familii din Germania, Franta, Italia, Portugalia si Romania, carora…