- „Avand in vedere faptul ca Tribunalul de la Luxembourg nu a respins doar acțiunea inițiata impotriva Consiliului UE, ci a analizat și aspecte de fond, suntem in drept sa facem recurs la Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, a anunțat sambata europarlame

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a respins vineri ca „vadit inadmisibila” actiunea in anulare formulata de eurodeputatul roman Eugen Tomac impotriva Consiliului UE fata de decizia neacceptarii Romaniei in Schengen si de asemenea si-a declinat competenta in acest caz, conform hotararii publicate…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a respins vineri ca "vadit inadmisibila" actiunea in anulare formulata de eurodeputatul roman Eugen Tomac impotriva Consiliului UE, fata de decizia neacceptarii Romaniei in Schengen, transmite Agerpres.

- Guvernul va ataca Austria la Curtea de Justiție a Uniunii Europene daca se va opune in continuare intrarii tarii noastre in Spatiul Schengen. Este declarația facuta de premierul Marcel Ciolacu pentru publicația austriaca Der Standard.

- Deputatul in Parlamentul European, Eugen Tomac, face un apel public catre oamenii de afaceri din județul Bistrita-Nasaud de a solicita despagubiri pentru pierderile cauzate de refuzul nejustificat al Austriei privind intrarea Romaniei in spațiul Schengen. Eugen Tomac ofera mediului privat aceasta posibilitate…

- Europarlamentarul Eugen Tomac, președintele PMP, a anunțat cu mandrie ca a demarat un nou proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, privind refuzul Austriei de a primi Romania in Spațiul Schengen. Utilizand drepturile conferite de legislația Uniunii Europene, Tomac a inițiat o acțiune impotriva…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a anunțat faptul ca a reușit sa inceapa un nou proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene privitor la refuzul Austriei de a primi Romania in Schengen. Tomac se folosește de dreptul Uniunii Europene și a dat in judecata Consiliul European pentru lipsa de acțiune in…