Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis, vineri seara, ca se impune purtarea mijloacelor de protectie a gurii si a nasului in spatiile publice de catre totii cetatenii din judet, se arata intr-o informare transmisa de Prefectura Galati. Potrivit sursei citate, decizia intra in vigoare incepand de luni si se aplica in spatii publice, precum spatiile comerciale, piete, institutii publice, santiere. Aceeasi sursa precizeaza ca nu este obligatoriu ca aceste mijloace de protectie sa fie masti medicale. Se pot folosi esarfe, masti din panza sau orice alte tipuri de protectie care…