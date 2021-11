Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la Pasajul Solventul dupa vizita pe șantierul Centurii de Sud a Timișoarei, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, s-a interesat cum poate sa ajute, in acest moment, proiectul. I s-a raspuns ca nu are cu ce, iar Grindeanu a cerut sa se foloseasca toate parghiile legale pentru a evita un…

- Venit la Timisoara in calitate de ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu a afirmat ca se va preocupa personal de stadiul lucrarilor la Centura de Sud. Chiar si astazi el va face o vizita pe acel santier. Noul ministru al Tranporturilor, Sorin Grindeanu, a ajuns astazi la Timisoara, la doua zile…

- Noul tramvai turcesc al Timișoarei, fabricat de Bozankaya, poate fi scos in trafic. Autoritatea Feroviara Romana a emis agrementul atat de așteptat de timișoreni, anunța noul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, care a adus, sambata, documentele la Timișoara.

- In total, peste 50 de mii de familii stau in aceste momente in frig, iar situația este disperata și in spitalele de pediatrie, județean și municipal.Zeci de bebeluși și mamele lor indura frigul, in Maternitatea Bega din Timișoara. Imaginile din spitalul lasat fara caldura sunt dramatice, iar nou-nascuții…

- In urma cu o zi, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, spunea ca guvernul ar trebui sa dea bani orașului, daca vrem sa avem caldura in locuințe și spitale, sa preia o parte din povara plații acestui serviciu. Deocamdata acest lucru nu pare sa se intample, și președintele PNL Timiș, Alin Nica, spune ca…

- Consilierii locali din doua administrații, Robu și Fritz, au avut nevoie de ani de zile ca sa iși dea seama ca in fosta redacție a ziarului Timișoara, de pe strada Brediceanu, astazi o cladire proprietate a STPT parasita, nu e rentabil sa se faca o creșa. Soluția propusa a fost demolarea și ridicarea…

- Proiectul stadionului nou al Timișoarei nu a ajuns la cel mai inalt nivel guvernamental, am fost informați de mass-media timișeana, cu ocazia vizitei lui Florin Cițu pe Bega, in plina criza guvernamentala. Nu a ajuns la cel mai inalt nivel in mandatul lui Alin Nica, președintele liberal al CJ Timiș,…