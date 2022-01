Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Timiș iși va duce mai departe partea sa din obligațiile asumate in calendarul TM 2023, spune Alin Nica, președintele instituției. Mai mult, sumele alocate proiectelor culturale va crește semnificativ, iar surpriza anului in care Timișoara devina Capitala Europeana a Culturii, vor…

- Grindeanu a subliniat ca tinta mandatului sau in Ministerul Transporturilor este sa avem drumuri judetene bune, dar folosite conform legii.Ministrul Transporturilor a afirmat ca este probabil singurul an in care "se dau mai putini kilometri de autostrada in folosinta decat in anul precedent"."De 30…

- Revoluționarii timișoreni au pierdul doi lideri ai Revoluției din 1989, in doua zile: mai intai Ion Marcu (cunoscut pentru ca in timpul evenimentelor avea pe cap un cearșaf alb) și apoi Claudiu Iordache . Ion Marcu a fost printre primii revoluționari care a negociat cu Dascalescu, premierul comunist…

- In competiția pentru transportul de marfa și de calatori, Aeroportul “Traian Vuia” din Timișoara se pregatește pentru anii ce vor veni. Dupa ce și-a modernizat terminalul de sosiri, saptamana trecuta conducerea Aeroportului a finalizat procedura de licitație pentru noul terminal de plecari. Lucrarile…

- Incompetenta ucide! Prostia nu vine cu preaviz! Soluiția pentru Timișoara este ca domnul primar sa iși dea demisia, sa lase pe alții care pot rezolva problemele Intr-o intervenție in direct, joi seara, la televizunea Europa Nova, președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica a facut acuzații grave…

- ”Aseara, la ora 18.00, am fost informat telefonic de catre furnizorul de gaz cu care ajunsesem, cu sprijinul ministrului energiei, la o intelegere pentru un contract temporar ca nu mai doreste sa semneze acest contract. Asta dupa ce pe la ora 12.30 se agrease solutia temporara si si stabilisem ca o…

- Deși astazi atat primarul Timișoarei, Dominic Fritz, cat și președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, au anunțat ca s-a gasit o soluție pentru furnizarea de gaz metan catre Colterm, pentru o saptamana, nici la ora 20,00 nu s-a rezolvat problema. Dupa intervențiile facute de Ministerul Economiei,…