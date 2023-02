CJ Timiș acuză realizarea unor defrișări masive de pădure în zona Nădrag. Drumul județean, afectat de exploatarea lemnului O problema semnalata pe un drum județean din Timiș scoate la iveala altele mult mai mari, in zona comunei Nadrag. Dupa ce firma de deszapezire care avea in grija șoseaua respectiva nu și-a facut treaba, cei de la Consiliul Județean Timiș au mers la fața locului și au descoperit minuni care mai de care. Zone ... The post CJ Timiș acuza realizarea unor defrișari masive de padure in zona Nadrag. Drumul județean, afectat de exploatarea lemnului appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Isprava facuta de firma de deszapezire care a curațat doar o dunga din zapada depusa pe DJ681 – sectorul Nadrag – Hauzești, acum o saptamana, s-a lasat cu sancțiuni. Consiliul Județean Timiș a aplicat sancțiuni aspre pentru modul deficitar in care a acționat firma care a caștigat licitația pentru prevenirea…

- Imagini revoltatoare, la cateva zile de la caderile de zapada, care au afectat drumurile din zona Lugojului. Mai multi locuitori ai comunei Nadrag, au postat imagini cu drumul dintre localitate si Hauzesti. Soseaua este administrata de catre Consiliul Judetean Timis, care nu a gasit de cuviinta, nici…

- Proiectul extinderii la patru benzi al drumului județean care traverseaza Dumbravița, care parea in sfarșit deblocat, pare sa ramana in continuare in același stadiu. Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcau, a declarat miercuri ca instituția pe care o reprezinta nu are cui sa predea … amplasamentul, pentru…

- Accesul rutier pe strada Hector, din fața Bastionului Theresia, va fi inchis in serile zilelor de 31 decembrie și 1 ianuarie, a anunțat Primaria Timișoara. Acolo va avea loc unul dintre momentele incluse in Festivalul Luminii, organizat de Consiliul Județean Timiș, prin Muzeul Național al Banatului,…

- Drumul comunal dintre Moșnița Noua și Ghiroda urmeaza sa fie preluat de Consiliul Județean Timiș, in vederea dezvoltarii. Acesta ar urma sa devina parte a centurii de ocolire a Timișoarei, realizate din drumuri județene, care leaga comunele periurbane ale orașului. Vineri, Alin Nica, șeful CJT, a semnat…

- Marți s-a deschis, la Muzeul Satului Banațean, cea de a doua ediție a Parcului Craciunului. Intrarea e și in acest an gratuita, la fel și accesul la patinoar sau atelierele și spectacolele pentru copii. Organizatorul, Consiliul Județean Timiș, propune vizitatorilor zeci de mii de luminițe, obiecte supradimensionate,…

- Deși s-a dispus rezolvarea cat mai rapida a situației de pe drumul județean 692, intre Barateaz – Gelu – Variaș – Periam, lucrarile par a fi de mantuiala și ar putea sa nu fie recepționate de Consiliul Județean Timiș.