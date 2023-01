Stiri pe aceeasi tema

- Bistrița va gazdui in curand etapele naționale a doua olimpiade, dar și alte concursuri școlare de notorietate. Peste 700 de elevi și cadre didactice din intreaga țara vor fi oaspeți ai orașului, a anunțat Inspectoratul Școlar Județean. De la sfarșitul lunii martie, in Bistrița se vor organiza o serie…

- In prima ședința ordinara a Consiliului Județean Maramureș din 2023, care a avut loc astazi, aleșii județeni au aprobat Acordul de parteneriat necesar pentru realizarea proiectului ”Cloud Regional Nord-Vest”. Acordul de parteneriat este realizat intre Serviciul de Telecomunicații Speciale – STS – și…

- Proiectul Autostrazii Transilvania este o „poveste” inceputa cu multi ani in urma. S-a tergiversat ani de zile, iar finalitatea pare fi departe. In acest sens, presedintii Consiliilor Judetene din regiunea de nord-vest cer premierului si ministrului Transporturilor sprijin pentru deblocarea proiectului,…

- Cloud-ul de date este un produs informatic destinat interconectarii sistemelor digitale ale sectorului public din judetele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare si Salaj, fundamental pentru transformarea digitala.

- Invidiata de mulți pentru polul economic creat in jurul municipiului Cluj – Napoca, nici macar Regiunea de dezvoltare Centru nu a scapat de dezastrul demografic. Per total, a pierdut in ultimele trei decenii echivalentul populației județului Alba. Aflandu-se in Transilvania, Regiunea Centru se intinde…

- Frigul de Boboteaza se transforma in viscol și vant doar in zonele montane, unde meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis cod galben. Potrivit ANM, vor fi intensificari ale vantului și viscol in nordul Carpaților Orientali. Sunt vizate județele Satu Mare, Bihor, Salaj, Cluj,…

- Contractul de finanțare pentru Programul Regional Nord-Vest, in valoare de 1,43 miliarde de euro, a fost semnat la Cluj-Napoca saptamana aceasta. De acum insa incepe bataia pentru accesarea fondurilor, care nu sunt deloc puține. „Este un moment istoric faptul ca autoritatea de gestionare a programului…

- La Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare s-a desfașurat sambata, 26 noiembrie, cea de-a cincisprezecea ediție a concursului interjudețean „Labirintul Matematicii”, la care au participat 571 de elevi din clasele IV-XII, de la licee și școli din județele Bihor, Bistrița-Nasaud, Botoșani, Cluj,…