Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19 in cursul acestei dupa-amieze. Direcția de Sanatate Publica va realiza ancheta epidemiologica, iar Primaria Timișoara va pune in aplicare masurile recomandate in astfel de situații. Atribuțiile primarului Dominic…

- Profesorul Alexandru Rafila semnaleaza cu ingrijorare ca numarul de teste pentru depistarea pacientilor cu COVID-19 a scazut cu 20% de la o zi la alta si sustine, in acest context, ca exista “un blocaj”, intrucat Directiile de Sanatate Publica nu sunt incurajate sa faca testari. Reprezentantul Romaniei…

- Supermarketurile sunt cele mai frecvente locuri pe care oamenii le-au vizitat in zilele premergatoare unui test pozitiv, aratp aplicația Test and Trace din Anglia, dupa cum relateaza Sky News. Serviciul de Sanatate Publica urmarit traseul persoanelor care au dat rezultate pozitive in perioada 9-15 noiembrie.…

- Peste 30% din totalul deceselor din cauza noului coronavirus au fost inregistrate saptamana trecuta in Arad, Bucuresti, Timis, Mures si Sibiu, precizeaza Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, bazat pe datele raportate in saptamana 9 – 15 noiembrie,…

- Amendamentul depus de PSD in Parlament, astfel incat piețele aflate in spații inchise, a caror funcționare a fost suspendata temporar de Guvern ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, sa iși poata relua activitatea in orice spații. Amendamentul a trecut de Comisia de Buget și Comisia de Agricultura.…

- Nelu Tataru, a explicat, luni seara, la B1 Tv, cum va funcționa, incepand de miercuri, un program informatizat realizat de STS, la cererea ministerului pe care il conduce, și care va articula toate instituțiile implicate in gestionarea pandemiei din Romania. Ministrul a explicat ca softul a fost deja…

- Direcția de Sanatate Publica Alba a suspendat recoltarile pentru testele COVID, de miercuri și pana duminica. Este vorba despre județul aflat in Top 3 al celor mai afectate, incidența fiind de peste 3 infectați la mia de locuitori. Cei care erau programați in aceasta dimineața la recoltari de probe…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului București s-a intrunit luni in sedinta, pentru a constata rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 din ultimele 14 zile si pentru a decide, in consecinta, restrictiile suplimentare care se vor aplica in Bucuresti pe baza analizei facute de Directia…