- Hotararea vine in urma incendiului devastator care a avut loc sambata seara la una dintre cele mai frumoase cladiri ale orasului, veche de peste 100 de ani. Consilierii județeni vor vota aceasta inițiativa in plenul sedinței de marți, 28 august, iar daca se va unda verde sprijinului financiar de…

- Urmarile flacarilor uriase care au cuprins, sambata seara, unul dintre edificiile de referinta aflate in centrul orasului Oradea, mai exact din Piata Unirii, sunt cat se poate de usor de remarcat din imaginile surprinse in interiorul Palatului Episcopal. In asteptarea rezultatelor anchetei menite sa…

- Consilierii judeteni au aprobat recent alocarea sumei de 165.000 lei pentru realizarea proiectului „Primul ghiozdan” pentru anul scolar 2018-2019. “Art. 1. Se aproba incheierea Acordului de cooperare intre Consiliul Judetean Maramures, Inspectoratul Scolar Judetean Maramures si unitati administrativ…

- Guvernul Romaniei, prin Ministerul Culturii și Identitații Naționale, a adoptat in ședința de guvern de astazi, 19 iulie 2018, Ordonanța de Urgența pentru aprobarea Programului de investitii in domeniul...

- Guvernul va aproba, in sedinta de joi, o hotarare privind acordarea unor ajutoare de urgenta in limita sumei de 6 milioane de lei pentru persoane care se afla in situatii de necesitate ca urmare a inundatiilor, a alunecarilor de teren si a fenomenelor meteorologice deosebite, a anuntat premierul Viorica…

- Conducerea SSC Farul a anuntat, astazi, ca nu s-a prezentat la licitatia pentru marca FC Farul si ca a decis sa formuleze doua plangeri penale. „Stimati suporteri, dragi constanteni, dupa cum stiti, astazi, 26.06.2018, este programata o noua licitatie publica cu strigare pentru valorificarea marcii…

- Membrii Partidului Social Democrat (PSD) au decis vineri, in cadrul intalnirii pe care au avut-o, sa il sustina in continuare pe Liviu Dragnea, atat in functia de presedinte al partidului, cat si in cea de presedinte al Camerei Deputatilor. Liviu...

- Oradea, 31 mai /Agerpres/ - Filosoful Mihai Sora a primit joi seara, la Oradea, Premiul "Iosif Vulcan" al revistei "Familia", cel mai prestigios, fiind acordate opt premii ale acestei publicatii in cadrul Zilelor Revistei Familia ce au loc joi si vineri, in prezenta unor personalitati marcante ale…