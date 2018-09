Ciutacu despre PSD: Are un complex de superioritate... Ciutacu a scris un mesaj pe Facebook in care constata ca PSD are un complex de superiorotate. "In privința candidaturii la Cotroceni, PSD continua sa sufere de sine. Elevat vorbind, are un complex de superioritate ale carui rațiuni imi scapa. Daca nu ma inșala memoria, "cel mai mare partid din Romania" a pierdut TOATE prezidențialele de la Iliescu incoace; și, bonus, o tura chiar și cu el...", a afirmat jurnalistul. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania va juca vineri, de la ora 21:45, impotriva Muntenegrului, primul meci din Liga Națiunilor. Partida este in direct la ProTV și liveTEXT pe GSP.RO. Meciul dintre cele doua națiuni se va juca la Ploiești, pe "Ilie Oana", unde se lucreaza intens pentru ca gazonul sa fie in cea mai buna stare la…

- Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiartau, a afirmat, pe Facebook, ca „regimul Dragnea”, dupa ce a dat cu gaze impotriva romanilor la mitingul Diasporei, a inceput tirada de minciuni și dezinfomari „nerusinate”. Liberalul bistrițean precizeaza ca Opozitia va face tot posibilul pentru aflarea…

- Europarlamentarul PSD, Claudia Țapardel, a afirmat, pe Facebook, ca a trecut o saptamana de la protestele din 10 august, iar președintele Klaus Iohannis și Opoziția nu au ințeles ca Romania are nevoie de un climat de liniște și stabilitate pentru a se pregati de preluarea președinției Consiliului…

- Alexandru Budin, mentorul echipei de robotica a Colegiului National „Ecaterina Teodoroiu“ din Targu Jiu, a postat un comentariu pe pagina sa de Facebook cu privire la sistemul educational din Romania.

- Liviu Dragnea a firmat ca Iohannis a comis un "complex de abateri" prin faptul ca blocheaza orice initiativa a coalitiei aflate la putere"Discutia despre suspendare e despre un complex de abateri ale presedintelui, faptul ca si-a facut un obicei de a bloca si intarzia orice intitiativa…

- Fostul premier Dacian Ciolos a reactionat, luni, la decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Ciolos afirma ca, desi multi romani ar vrea sa paraseasca in acest moment tara, el nu vrea sa plece nicaieri cu fruntea plecata. Mai…

- Eugen Tomac are un mesaj in trei pasi pentru Liviu Dragnea, caruia ii cere demisia. "De aproape un an și jumatate, toata țara este ținuta in captivitate pentru ca domnu’ Liviu are o agenda proprie foarte clara și are de gand sa faca praf totul, poate-poate scapa. Faptul ca PSD a luat-o…

- "Din pacate, tocmai in anul Centenarului, democratia din Romania este grav pusa in pericol de o guvernare care distruge legi si institutii pentru a servi interesele infractorilor. Partidul National Liberal va fi alaturi de presedintele Iohannis in prima linie a luptei pentru o Romanie europeana.…