Ciuma bubonică încă face ravagii: al treilea mort în Mongolia, după ce un localnic a mâncat carne de marmotă Medicii mongoli au raportat luni un alt rezultat mortal din cauza ciumei bubonice. Potrivit acestora, un rezident de 38 de ani din Zavkhan a mancat carne de marmota in august, in urma caruia a contractat ciuma și a murit. In același timp, nu a fost detectata nicio infecție la 25 de persoane cu care barbatul era in contact, informeaza Interfax. Anterior, s-a raportat despre moartea unui rezident de 42 de ani rezident din Khovd și a unui adolescent de 15 ani din Gobi-Altai, care a murit, de asemenea, ca urmare a unei infecții cu ciuma bubonica. Citește și: Cu articolul 7 activat, Polonia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

